benevento ok ai lavori per eliminare gli scarichi nei fiumi

La Giunta di Benevento ha approvato una variante al progetto fognario per eliminare gli scarichi nei corsi d’acqua cittadini. La decisione riguarda interventi di risanamento ambientale e tutela delle acque. La delibera consente di proseguire con i lavori per il completamento della rete fognaria. La modifica al progetto mira a migliorare la qualità delle acque dei fiumi e dei corsi d’acqua nella zona. La delibera è stata approvata dal sindaco e dalla maggioranza comunale.

La Giunta Mastella approva la variante al progetto fognario: interventi per il risanamento ambientale e la tutela dei corsi d’acqua. La Giunta, presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera per l’ok alla perizia di variante ai lavori per il completamento della rete fognaria cittadina. “La perizia di variante – spiega, in una nota inviata ai media, l’assessore ai Lavori pubbici Mario Pasquariello illustrando i contenuti del provvedimento – poiché consente un’importante opera di risanamento idro-ambientale”. “Si potrà risolvere in via definitiva il problema dello scarico dei reflui nei fiumi, senza... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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