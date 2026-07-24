Ben Affleck ammette | Mangio tantissimo McDonald’s Poi arriva una domanda sul fast food e va in difficoltà

Ben Affleck ha confessato di mangiare frequentemente cibo di McDonald's. Durante una partecipazione a un programma televisivo, si è trovato in difficoltà rispondendo a una domanda sul fast food.

Il 22 luglio Ben Affleck è stato tra i protagonisti della prima puntata della nuova stagione di Who Wants to Be a Millionaire, il game show condotto da Jimmy Kimmel negli Stati Uniti che ovviamente corrisponde al nostro Chi vuol essere milionario? L’attore, in gara insieme al campione di Jeopardy! Jamie Ding per raccogliere fondi a favore della Eastern Congo Initiative, ha divertito il pubblico della ABC con una confessione inaspettata sul suo rapporto con McDonald’s, salvo poi ritrovarsi in difficoltà proprio davanti a una domanda dedicata alla celebre catena di fast food. La coppia gareggiava per conquistare il montepremi da un milione di dollari da destinare all’organizzazione benefica fondata da Affleck. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ben Affleck Finally Admits His McDonalds Addiction!

Notizie e thread social correlati

Matera si arrende a McDonald's: il colosso del fast food apre nella Città dei Sassi. Era l'unico capoluogo senza una sedeMatera apre un punto vendita McDonald's, diventando l'ultimo capoluogo italiano senza un ristorante della catena.

Manu Koné messo in difficoltà da una domanda in italiano ai Mondiali: prima tergiversa poi si scusaDurante l'intervista post-partita tra Francia e Iraq, il centrocampista della Roma Manu Koné ha avuto difficoltà a rispondere a una domanda in...