Bellanova torna nel mirino | il Napoli valuta il colpo

Il Napoli sta considerando un nuovo acquisto per la fascia destra. La società sta analizzando diversi profili per trovare un’alternativa affidabile. La decisione arriva mentre si mantiene alta l’attenzione sul mercato per rinforzare la rosa. La valutazione dei potenziali acquisti prosegue senza annunci ufficiali. La squadra cerca un giocatore che possa offrire soluzioni diverse rispetto a quelli già presenti in rosa. La trattativa non ha ancora raggiunto una fase definitiva.

Il Napoli continua a studiare il mercato per rinforzare la fascia destra. La dirigenza vuole aggiungere un’alternativa affidabile e sta valutando profili con caratteristiche differenti. Uno dei nomi già presenti nella lista è Costantino Favasuli. Il terzino del Catanzaro resta seguito con attenzione dopo le buone indicazioni offerte nell’ultima stagione. Nelle ultime ore, però, sarebbe tornata d’attualità anche la candidatura di Raoul Bellanova. Il club azzurro avrebbe effettuato un primo sondaggio per comprendere la fattibilità dell’operazione. Secondo Il Mattino, l’esterno dell’Atalanta era già stato valutato due estati fa. In quel periodo il futuro di Giovanni Di Lorenzo appariva incerto, anche per l’interesse attribuito alla Juventus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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