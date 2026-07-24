Belen Rodriguez risponde ai commenti sui ritocchi estetici | Il mio labbro superiore? Ci sono nata

Belen Rodriguez ha risposto ai commenti sotto un video su Instagram, in cui alcuni utenti hanno insinuato che la sua bellezza derivasse da ritocchi estetici e trattamenti costosi. La showgirl ha affermato che il suo labbro superiore è naturale, aggiungendo: “Ci sono nata”. La discussione è nata dopo che alcuni follower hanno commentato sui presunti interventi estetici. La cantante e modella non ha fornito ulteriori dettagli o chiarimenti.

Belen Rodriguez ha deciso di replicare direttamente ad alcuni commenti apparsi sotto un suo video pubblicato su Instagram, nei quali alcuni utenti hanno insinuato che la sua bellezza sia frutto di ritocchi estetici e di costosi trattamenti. La showgirl argentina ha risposto senza filtri, argomentando anche che alcune caratteristiche del suo volto, come il labbro superiore, sono sempre state naturali. Nei giorni scorsi Belen ha condiviso un reel nel quale si sottoponeva a un trattamento viso, mentre veniva massaggiata dalla sua estetista. Il video ha raccolto numerosi commenti, tra complimenti e qualche critica, a cui la conduttrice ha scelto di rispondere personalmente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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