BeGreat | Finozzi LUISS sport e studio possono convivere ai giovani diciamo di non rinunciare mai ai propri sogni

BeGreat promuove l’idea che sport e studio possano coesistere, invitando i giovani a non rinunciare ai propri sogni. Secondo un rappresentante dell’università LUISS, il progetto ha contribuito a rafforzare la cultura secondo cui è possibile praticare sport ad alto livello e seguire un percorso universitario. L’obiettivo è incentivare i giovani a conciliare attività sportiva intensa e formazione accademica, sostenendo che entrambe le esperienze sono compatibili.

“BeGreat ci ha dato la possibilità di accelerare un processo culturale fondamentale: far capire ai giovani che è possibile praticare sport ad alto livello e, allo stesso tempo, costruire un percorso universitario solido”. Così Flavio Finozzi, responsabile della LUISS Sport Academy, intervenuto al roadshow di BeGreat al Giffoni Film Festival, dove ha ribadito il valore della dual career e l’importanza di accompagnare gli studenti-atleti nella costruzione del loro futuro, dentro e fuori dallo sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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BeGreat: Finozzi (LUISS), sport e studio possono convivere, ai giovani diciamo di non rinunciare

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