Per l’estate 2026, il beauty look punta su capelli effetto bagnato e labbra juicy, con un approccio semplice ma d’effetto. La tendenza privilegia luminosità, freschezza e naturalezza, invitando a ridurre le fasi della routine di bellezza. Le scelte si concentrano su prodotti leggeri e tecniche che valorizzano un aspetto naturale, senza eccessi. La moda estiva si concentra su pochi dettagli che fanno grande effetto, mantenendo un’immagine fresca e autentica.

Luminosità, freschezza e naturalezza. Il beauty look di tendenza per l’estate 2026 segue poche regole (ma di grande impatto). L’estate è il momento perfetto per alleggerire la beauty routine e puntare su un look fresco, luminoso e naturale. Il trend più cool della stagione celebra una pelle radiosa, make-up essenziale e dettagli capaci di valorizzare l’abbronzatura senza appesantire il viso. Pelle glow, protagonista assoluta. Il segreto del beauty look estivo è una pelledall’aspetto sano e luminosa. Via libera a skincare idratante, primer illuminanti e basi leggere comeskin tint o BB cream, che uniformano l’incarnatolasciandolo respirare. Il finish ideale è naturale, conpunti luce strategici su zigomi, arco di Cupido eponte del naso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Beauty look estivo: dai capelli effetto bagnato alle labbra juicy

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