Il 25 luglio 2026, torna l’appuntamento settimanale con la soap americana trasmessa da Canale 5, alle 13:55. La serie, in onda dal 1990, è ambientata a Los Angeles e vede protagonisti diversi personaggi coinvolti in trame di relazioni e intrighi. In questa puntata, si segnala l’ingresso di un nuovo personaggio che dà il via a una storia d’amore tra i protagonisti. La produzione è firmata dai coniugi William J. e altri autori.

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 25 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 25 luglio 2026. Nella puntata odierna Hope e Carter vivono un momento di svolta: dopo un avvicinamento prolungato, i due si aprono finalmente l’uno con l’altra e confessano i sentimenti che covavano da tempo. Carter esprime la sua ammirazione per la forza e la sensibilità di Hope, mentre lei riconosce la fiducia che ormai nutre nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 25 luglio 2026: nasce un nuovo amore

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