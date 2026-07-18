Beautiful le anticipazioni del 20 luglio 2026 | Steffy e Liam di nuovo vicini per Taylor

Da dilei.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:00 torna l’appuntamento quotidiano con Beautiful su Canale 5. In questa puntata, Steffy e Liam si trovano di nuovo vicini, coinvolti in una situazione che riguarda anche Taylor. La soap, in onda dal 1990, continua a seguire le vicende dei personaggi ambientate a Los Angeles. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i protagonisti, con scene che si svolgono nella città californiana. La puntata è la prima del ciclo di luglio 2026.

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Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 20 luglio 2026. Taylor ha ricevuto da Grace i risultati degli esami scoprendo di non soffrire di insufficienza cardiaca. La cardiologa le ha diagnosticato invece la sindrome del cuore spezzato, una condizione legata a un forte stress emotivo. Taylor rifiuta immediatamente la diagnosi, considerandola assurda e poco credibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

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