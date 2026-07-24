Bce tassi fermi Rialzo in vista per settembre

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha mantenuto invariati i tassi di interesse, ma ha segnalato un possibile aumento a settembre. Nel comunicato, si sottolinea che l’effetto dell’instabilità nella regione di Hormuz sull’inflazione non si è ancora manifestato completamente. La banca ha anche evidenziato che le tensioni geopolitiche continuano a rappresentare un rischio per l’economia dell’area euro. Nessuna decisione sui tassi è stata presa, ma si prevede una possibile variazione nel prossimo mese.

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Tassi fermi ma la Bce lancia l’allarme: l’impatto sull’inflazione della crisi di Hormuz e i suoi segnali allarmanti "deve ancora manifestarsi appieno". E così spunta l’ipotesi di nuovi rialzi già a settembre. Il board dell’istituto centrale ha votato compatto per lasciare i tassi stabili al 2,25% dopo l’aumento di giugno ma, ha ammesso la presidente Bce Christine Lagarde (in foto), che c’è chi si è chiesto se fosse necessario già un aumento. Infatti, davanti alle poco incoraggianti notizie dall’area del Medio Oriente, l’istituto centrale si è visto costretto a prendere una decisione che, come spesso viene ribadito, è "basata sui dati". Per la prossima riunione post vacanze si attende un report su petrolio e gas, fondamentale per la nuova decisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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