In molte case, con le scuole chiuse e i centri estivi terminati, i bambini si trovano a trascorrere ore di noia. Bastano pochi minuti e alcuni oggetti domestici per trasformare un momento di inattività in un’attività divertente da condividere. La mancanza di dispositivi elettronici spinge le famiglie a cercare alternative semplici e creative per intrattenere i più piccoli, soprattutto in attesa delle prossime vacanze o di un ritorno alla normalità.

È una scena che si ripete in molte case, in questi giorni. Con le scuole chiuse, i centri estivi che hanno terminato le attività e le vacanze dei genitori ancora lontane, i bambini sono in balia della noia. Tra un incastro organizzativo e l’altro, tablet e smartphone potrebbero apparire passatempi leciti. Ma, lo sappiamo, l’esposizione agli schermi è dannosa, soprattutto nei primi anni di vita. Fortunatamente esistono alternative semplici e accessibili ( ne avevamo già parlato qui, offrendo diversi spunti utili ). Una di queste è la musica: anche ma non solo da ascoltare. La si può sperimentare attraverso il gioco, il movimento e la creatività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bastano pochi minuti e qualche oggetto domestico per trasformare un pomeriggio di noia in un momento di divertimento condiviso. Naturalmente, senza device

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un falso tonto era un Maestro Taoísta:derrota criminales y gana el corazón de una policía.

Notizie e thread social correlati

Francia, due bambini trovati morti nell’auto di famiglia: come il caldo può trasformare un abitacolo in una trappola mortale in pochi minutiDue bambini sono stati trovati morti in un'auto parcheggiata, secondo quanto riferito dalla procura.

Danneggia trenta auto in pochi minuti: pomeriggio di follia tra le auto in sostaVenerdì pomeriggio, tra via Sardegna e il parco Tarello, trenta auto sono state danneggiate in pochi minuti.

Temi più discussi: Cittadine e cittadini possono esprimere il proprio giudizio sulla qualità dei servizi erogati dagli uffici comunali; Giffoner nel cerchio magico delle parole con il laboratorio di lettura del FAMI; Tribunale, un cantiere spezzatino; Mai lasciare il cane in auto d’estate: il caldo può diventare letale in pochissimi minuti.

Medico, A.I. o collaborazione tra i due? Quale progetto riabilitativo è più efficace nella disfagia post-ictus? La Sezione 18 Simfer ti invita a partecipare alla survey P.R.I. / P.R.(A.)I.. Bastano pochi minuti. simfer.it/survey-p-r-i-p… x.com

Bastano pochi minuti per rimanere catturati: questa serie su Prime Video è impossibile da interrompereQuesta serie è una delle poche che riescono a mantenere alta la tensione senza rinunciare allo sviluppo emotivo dei personaggi. bestmovie.it

Un legame più forte con il cane? Si costruisce giocando i giochi giusti, e bastano pochi minutiSappiamo già quanto sia importante dedicare tempo al proprio cane, ma ciò che emerge in questo caso è che non tutte le attività hanno lo stesso impatto. Mentre l’addestramento aiuta a insegnare nuove ... iodonna.it