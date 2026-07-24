basket varese e macron annunciano una nuova collaborazione

A partire dalla stagione 202627, Macron diventerà il partner tecnico ufficiale di Pallacanestro Varese con un accordo pluriennale. La collaborazione tra il marchio italiano, noto a livello internazionale per l’abbigliamento sportivo, e il club biancorosso, sarà attiva per le prossime stagioni. La partnership prevede un ruolo di fornitura e supporto tecnico per il team. La comunicazione ufficiale è stata annunciata da entrambe le parti.

Macron e Pallacanestro Varese annunciano l’inizio di una nuova partnership che, a partire dalla stagione sportiva 202627, vedrà il brand italiano, leader a livello internazionale nello sportswear, ricoprire il ruolo di Technical Partner del club biancorosso con un accordo pluriennale., L’annuncio segna il ritorno di una collaborazione già scritta nella storia recente della Pallacanestro Varese. Macron e il club varesino hanno infatti collaborato in più periodi tra il 2004 e il 2023, consolidando nel tempo un rapporto fondato su valori e obiettivi condivisi, dando vita a divise e collezioni tecniche entrate nella memoria dei tifosi e capaci di raccontare l’identità di una delle piazze più iconiche del basket italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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