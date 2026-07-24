L’AS Medical Usmate ha annunciato l’arrivo di Bintou Lo Sylla, giocatrice senegalese con passaporto spagnolo. La atleta, nota per le sue capacità, si unisce alla squadra dopo aver lasciato la Lituania, dove giocava con una delle straniere consentite in A2 femminile. La società ha già ingaggiato anche la lituana Justina Kraujunaite, rafforzando così il roster con due giocatrici straniere.

Non si ferma alla lituana Justina Kraujunaite il mercato dell’AS Medical Usmate per quanto riguarda le due straniere ammesse in ogni squadra di A2. L’altro colpo non da poco riguarda la senegalese con passaporto spagnolo Bintou Lo Sylla, una top player che sposterà gli equilibri in Italia. Lo Sylla ha avuto esperienze nella massima serie spagnola e nei Caledonian in Gran Bretagna. "Portiamo nel nostro paese un’atleta dal grande fisico – spiega coach Pasquale De Sena (foto) – è potente ma allo stesso tempo molto mobile ed esplosiva. Si tratta di un numero cinque che ama correre a tutto campo e giocare a ritmi alti, è molto aggressiva nel suo gioco difensivo, brava a catturare rimbalzi e, grazie alle doti di salto e al tempismo, a distinguersi per le stoppate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basket Serie a2 femminile. Usmate pesca una perla dal Senegal, arriva Bintou Lo Sylla

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