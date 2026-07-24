Barachini fondi pubblici per i giornali a scuola

Un nuovo finanziamento pubblico sarà destinato alle scuole per l’acquisto di quotidiani e riviste. Il progetto mira a far conoscere agli studenti l’informazione quotidiana, favorendo la lettura di giornali tra i giovani. L’obiettivo è migliorare la loro comprensione dei temi civici e rafforzare la partecipazione democratica. La somma assegnata sarà distribuita alle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto.

“Aiutare i giovani studenti a conoscere l’informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza, del loro senso civico e della partecipazione democratica. La misura che consente a tutte le scuole di abbonarsi con un sostegno pubblico che copre il 90% dei costi va in questa direzione”. Il provvedimento adottato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria – spiega la nota – approva l’elenco delle scuole cui è riconosciuto, per l’anno scolastico 20252026, il contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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