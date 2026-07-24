Autopsia Fakir dalla tac emergono nuovi dettagli
Durante l’autopsia sul corpo di Fakir, deceduto il 19 luglio a Bologna, sono stati analizzati i risultati di una tac recente. Questi hanno fornito nuovi dettagli sulle condizioni cliniche del 42enne al momento della morte. La procedura ha coinvolto l’esame di immagini radiologiche per approfondire le cause e le circostanze del decesso. Non sono state ancora rese note ulteriori informazioni sui risultati o sulle conclusioni preliminari.
Oggi è stato il giorno dell’autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne, morto il 19 luglio al Pilastro a Bologna. Intanto dalla tac effettuata nelle ultime ore, emergono nuovi dettagli sulle condizioni cliniche. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Autopsia Fakir, dalla tac emergono nuovi dettagli
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