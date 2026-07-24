Durante l’autopsia sul corpo di Fakir, deceduto il 19 luglio a Bologna, sono stati analizzati i risultati di una tac recente. Questi hanno fornito nuovi dettagli sulle condizioni cliniche del 42enne al momento della morte. La procedura ha coinvolto l’esame di immagini radiologiche per approfondire le cause e le circostanze del decesso. Non sono state ancora rese note ulteriori informazioni sui risultati o sulle conclusioni preliminari.

Oggi è stato il giorno dell’autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne, morto il 19 luglio al Pilastro a Bologna. Intanto dalla tac effettuata nelle ultime ore, emergono nuovi dettagli sulle condizioni cliniche. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Autopsia Fakir, dalla tac emergono nuovi dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Autopsia Fakir, dalla tac emergono nuovi dettagli

Notizie e thread social correlati

Fakir, gli esiti della Tac in attesa dell’autopsiaL’esito della Tac su Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna, indica che aveva i polmoni pieni di...

Morte Fakir, c'è un tac: vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni. Oggi l'autopsiaUna tac effettuata prima dell'autopsia ha rilevato che il corpo di un uomo di 42 anni presenta vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni.

Temi più discussi: Fakir, falla nello scudo penale. Slitta l’autopsia. Il legale dei poliziotti: Normale placcaggio; Caso Fakir, risultati della tac a Bologna: Torace schiacciato e vie respiratorie compromesse per 5 minuti; Il giallo dell’automedica. L’Ausl: Non risulta che non fosse disponibile; Morte di Fakir, scontri in piazza con lancio di bomba carta. La procura: Fatti più estesi.

Fakir, cosa emerge dalla prima Tac ossea e i sette punti a cui l'autopsia deve rispondere x.com

Fakir, l'autopsia conferma la Tac: Polmoni pieni di sangue. L'ipotesi su come è morto e i punti da chiarire. Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatra reddit

L'autopsia su Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. La difesa degli agenti: 'Nessuna azione violenta dei due poliziotti'Ci vorranno 90 giorni per completare gli esami autoptici: 'È un caso molto complesso'. Il 42enne era seguito da un centro di salute mentale. Il ministro dell'Interno, Piantedosi: 'Dai video emerge la ... ansa.it

Morte di Fakir, l'autopsia conferma quanto emerso dalla Tac: cosa è stato accertatoMorte di Fakir: confermati sangue nei polmoni e vie aeree ostruite, resta da accertare l'origine dell'emorragia. Entro 90 giorni gli esiti. notizie.it