Autonomia la strada è ancora lunga | il voto finale solo con il nuovo governo

Dopo l’approvazione degli schemi di intesa sull’Autonomia da parte di Senato e Camera, si sono susseguite critiche da parte di un sindacato regionale. La nota afferma che le modalità adottate potrebbero aggirare le decisioni della Corte costituzionale. La discussione rimane aperta e senza una soluzione definitiva, con il voto finale previsto solo con l’entrata in carica di un nuovo governo.

All’indomani dell’approvazione di Senato e Camera degli schemi di intesa per l’Autonomia restano le consuete polemiche. Di giovedì la nota della Cgil veneta che accusa: «Così si cerca di aggirare il dettato della Consulta». Ma si rinfocola anche la contrapposizione Nord-Sud. Già il presidente della Regione Alberto Stefani ha risposto duramente al collega pugliese Antonio Decaro deciso a presentare un nuovo ricorso. Giovedì ha rincarato la dose l’europarlamentare Paolo Borchia («Se la Puglia vuole vivacchiare faccia pure, il Veneto vuole decollare»). Scontri che certificano come il cammino della riforma sia ancora lungo e periglioso. Anche con gli schemi di intesa approvati dal parlamento, il Veneto non si è certo risvegliato autonomo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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