I n vista del 2 giugno, Festa della Repubblica in Italia, è utile e importante riflettere su uno dei diritti fondamentali alla base delle democrazie moderne: il voto. Il suffragio femminile ha rivoluzionato la storia, aprendo la strada alla partecipazione politica delle donne e segnando un punto di svolta nei diritti civili. I l cinema ha raccontato questa lunga marcia attraverso storie vere e fiction ispirate ai movimenti suffragisti, restituendo il volto e la voce delle donne che hanno cambiato la storia. Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, fino alla Svizzera, questi film mostrano una verità comune: il suffragio femminile non è stato un regalo, ma il risultato di una lunga e complessa lotta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da "Suffragette" a "C’è ancora domani", fino a "Iron Jawed Angels" e "The Divine Order": il cinema ripercorre la lunga battaglia delle donne per il diritto di voto

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