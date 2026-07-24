AUTOBIOGRAFIA DI ALICE B TOKLAS di Gertrude Stein | recensione

Gertrude Stein ha scritto l’Autobiografia di Alice B. Toklas, pubblicata nel Novecento. Il libro è presentato come una narrazione della vita della compagna di Stein, ma in realtà è interamente scritto da lei stessa. La voce narrante è quella di Stein, e l’opera si presenta come un inganno letterario, con un titolo e una copertina che suggeriscono una biografia di Toklas.

L’Autobiografia di Alice B. Toklas è uno dei più geniali inganni letterari del Novecento. Nonostante il titolo e la voce narrante appartengano ufficialmente alla compagna di vita dell’autrice, il libro è interamente scritto da Gertrude Stein. Pubblicata per la prima volta nel 1933, l’opera è oggi disponibile in una nuova edizione di Marsilio Editori, con la traduzione a cura di Alessandra Sarchi. Questo stratagemma ha permesso a Stein di ottenere il suo più grande successo di pubblico: adottando lo sguardo della partner, l’autrice celebra se stessa e il proprio impatto culturale nella Parigi della prima metà del Novecento. Recensione. Gertrude Stein (1874–1946) è stata la colonna portante del modernismo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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