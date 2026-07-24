A giugno, in Europa Occidentale, sono state immatricolate 1.407.332 auto, registrando un aumento del 13,1% rispetto all’anno precedente. Le vendite di veicoli ibridi e plug-in sono cresciute significativamente, contribuendo alla tendenza positiva del mercato. Nel frattempo, il gruppo automobilistico ha registrato un incremento delle consegne del 5,3%, con una crescita delle vendite di modelli elettrificati.

Le immatricolazioni di auto procedono bene: in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a giugno sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, 7.232.066 da inizio anno. A fotografare la situazione c’è l’Associazione dei costruttori europei (Acea), che sottolinea un aumento per ibride e plug-in, mentre benzina e diesel continuano a perdere terreno. Ripresa per Stellantis: il gruppo guidato da Antonio Filosa a giugno ha venduto 191.012, il 5,3% in più dello stesso mese 2025. Per il cinquantesimo anniversario di Fiat in Brasile, proprio l’ad Filosa ha incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Non smette di crescere neppure il marchio Renault, pur nelle condizioni difficili per il mercato alle prese con l’avanzata cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto, boom di ibride e plug-in. Stellantis in crescita del 5,3%

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