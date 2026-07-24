A partire da sabato 25 luglio, sono entrati in vigore i nuovi orari estivi per le cinque linee della metropolitana e delle linee di superficie gestite dall’azienda. Questa modifica riguarda le fasce orarie di servizio, con un’estensione degli orari di apertura e chiusura rispetto alla programmazione invernale. Le variazioni sono state comunicate dall’azienda e riguardano tutte le linee operative, senza indicare modifiche specifiche alle frequenze o ai percorsi.

Milano, 24 luglio 2026 – L’estate entra nel suo pieno, con agosto – mese tradizionalmente dedicato alle vacanze – sempre più vicino. Da domani, sabato 25 luglio, cambieranno gli orari delle cinque linee metropolitane e delle linee di superficie di Atm. Vediamo, nel dettaglio, le modifiche in programma. https:www.ilgiorno.itvideotemporale-a-milano-vento-scaraventa-divanetto-su-fili-della-linea-atm-wuy93ueo Linee sotterranee. Le metropolitane M1, M2 e M3 seguono l’orario estivo fino al 6 settembre. Nello specifico osservano l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì: M1 e M3 lo faranno dal 3 al 21 agosto, M2 dal 1° al 30 agosto (cambiamenti del servizio per lavori) mentre M4 e M5 lo faranno dal 3 al 28 agosto Tratte di superficie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atm, scatta l’orario estivo per metropolitana e linee di superficie. Cosa cambia

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