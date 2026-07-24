Dal 2017, quando ha ripreso a partecipare alle competizioni europee, l'Atalanta è sotto il controllo dell’Uefa per il rispetto del fair play finanziario. Nonostante questo, la società nerazzurra non ha mai ricevuto sanzioni, multe o richiami ufficiali. In un panorama di club sanzionati, l'Atalanta si distingue come l’unica a mantenere una posizione senza penalizzazioni ufficiali dall’organismo europeo.

D a quando, nel 2017, l’Atalanta è tornata a giocare le coppe europee i suoi conti sono soggetti al controllo dell’Uefa. Eppure, da allora, nemmeno una volta la società nerazzurra ha subito una sanzione per il mancato rispetto del fair play finanziario, né tanto meno un semplice richiamo. Un’eccezione nel panorama italiano dell’ultimo decennio, contraddistinto da una serie di violazioni che ogni anno si allunga sempre più. Le ultime misure disciplinari sono piuttosto recenti perché meno di un mese fa la First Chamber (Prima Camera) del Club Financial Control Body (CFCB) ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di 14 club europei inadempienti rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta e Fair Play finanziario: la «mosca bianca» in un panorama di società sanzionate (e il Como si candida)

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