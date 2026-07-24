Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il personale ATA con 24 mesi di servizio valide per l’anno scolastico 202627. Sono incluse le graduatorie di Bologna, Avellino, Gorizia, Padova e Prato. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare i ruoli e le supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Bologna, Avellino, Gorizia, Padova e Prato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

Notizie e thread social correlati

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Lodi]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026/27.

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Ragusa]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27.

Temi più discussi: ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Cuneo, Como, Brindisi e Viterbo]; Nuove posizioni economiche ATA, ecco le graduatorie definitive [AGGIORNATO con rettifica BAT]; Giovani e disagio, laboratori estivi per il benessere scolastico; TFA Sostegno 2026 (XI Ciclo): pubblicati i Bandi delle Università, ecco i requisiti per accedere e come funziona.

Bologna, la Panda, sicuramente di un ricco, incendiata alla manifestazione per la morte di Fakir reddit

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Roma, Grosseto, Genova e Vicenza]Prosegue la pubblicazione delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi per l’anno 2026. L’articolo viene costantemente aggiornato con gli elenchi provvisori e definitivi diffusi dagli Uffici scolastici pr ... aetnanet.org

Graduatorie ATA 24 mesi, Allegato G: scelta scuole entro il 13 luglio 2026Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ragusa - Proprietario OrizzonteScuola SRL - Viale delle Americhe 139 97100 Ragusa Società iscritta al registro delle impre ... orizzontescuola.it