ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Ragusa

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive, che serviranno per l’assegnazione di ruoli e supplenze del personale ATA, saranno pubblicate successivamente. La pubblicazione aggiornata include anche i dati di Ragusa.

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Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Ragusa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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