Gianmarco Tamberi è tra gli atleti iscritti ai Campionati italiani assoluti di atletica in programma a Firenze questo weekend. In gara ci sono anche altri atleti, tra cui Omodia e Barontini. La competizione si svolge su più discipline e vede la partecipazione di numerosi atleti di livello nazionale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge su più giornate.

C’è anche Gianmarco Tamberi tra gli iscritti ai Campionati italiani assoluti di atletica che terranno banco in questo fine settimana a Firenze. Saranno 28 gli atleti marchigiani pronti a ritagliarsi un posto tra i protagonisti nei tricolori in programma domani sera e domenica, preceduti oggi pomeriggio e domani mattina dal Challenge Assoluto che assegnerà gli ultimi pass per la rassegna tricolore. Il nome più importante è sicuramente quello di Gianmarco Tamberi, iscritto nel salto in alto dopo aver aperto la stagione con 2.23 a Montecarlo. L’anconetano delle Fiamme Oro, campione di tutto, scioglierà solamente alla vigilia le riserve sulla partecipazione alla gara di domenica alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assoluti, Tamberi iscritto. In gara Omodia e Barontini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurreNel fine settimana, lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, con 1044 atleti iscritti.

Gare remiere | Coppa Barontini, trionfo del Borgo davanti al Labrone. Fuori gara il Venezia. I tempi e le classificheIl team del Borgo ha vinto la Coppa Barontini, battendo il Labrone nella gara remiera sui fossi medicei.

Temi più discussi: Firenze: weekend tricolore per le Marche; Assoluti: 1044 a Firenze, Jacobs, Battocletti e...; Assoluti, Tamberi iscritto. In gara Omodia e Barontini; Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurre.

ASSOLUTI STARS ? A Firenze tantissime stelle azzurre: Marcell, Nadia, Tamberi, Diaz, Dallavalle, Dosso, l’idolo di casa Fabbri e molti altri. Tutti gli iscritti: shorturl.at/8xaIv Biglietti in vendita su TicketOne #atleticaitaliana #Assoluti2026 x.com

Assoluti, Tamberi iscritto. In gara Omodia e BarontiniSaranno 28 gli atleti marchigiani impegnati in questo fine settimana a Firenze. Gimbo confermerà la sua presenza solo alla vigilia. Speranze anche dalla Ghergo. ilrestodelcarlino.it

Tamberi is registered for the National Championships. Omodia and Barontini will compete.Twenty-eight athletes from the Marche region will compete this weekend in Florence. Gimbo will confirm his presence only on the eve of the race. Ghergo also has hopes. sport.quotidiano.net