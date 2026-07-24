Assoluti Tamberi iscritto In gara Omodia e Barontini

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gianmarco Tamberi è tra gli atleti iscritti ai Campionati italiani assoluti di atletica in programma a Firenze questo weekend. In gara ci sono anche altri atleti, tra cui Omodia e Barontini. La competizione si svolge su più discipline e vede la partecipazione di numerosi atleti di livello nazionale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge su più giornate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è anche Gianmarco Tamberi tra gli iscritti ai Campionati italiani assoluti di atletica che terranno banco in questo fine settimana a Firenze. Saranno 28 gli atleti marchigiani pronti a ritagliarsi un posto tra i protagonisti nei tricolori in programma domani sera e domenica, preceduti oggi pomeriggio e domani mattina dal Challenge Assoluto che assegnerà gli ultimi pass per la rassegna tricolore. Il nome più importante è sicuramente quello di Gianmarco Tamberi, iscritto nel salto in alto dopo aver aperto la stagione con 2.23 a Montecarlo. L’anconetano delle Fiamme Oro, campione di tutto, scioglierà solamente alla vigilia le riserve sulla partecipazione alla gara di domenica alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

assoluti tamberi iscritto in gara omodia e barontini
© Ilrestodelcarlino.it - Assoluti, Tamberi iscritto. In gara Omodia e Barontini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurreNel fine settimana, lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, con 1044 atleti iscritti.

Gare remiere | Coppa Barontini, trionfo del Borgo davanti al Labrone. Fuori gara il Venezia. I tempi e le classificheIl team del Borgo ha vinto la Coppa Barontini, battendo il Labrone nella gara remiera sui fossi medicei.

Temi più discussi: Firenze: weekend tricolore per le Marche; Assoluti: 1044 a Firenze, Jacobs, Battocletti e...; Assoluti, Tamberi iscritto. In gara Omodia e Barontini; Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurre.

assoluti tamberi iscritto inAssoluti, Tamberi iscritto. In gara Omodia e BarontiniSaranno 28 gli atleti marchigiani impegnati in questo fine settimana a Firenze. Gimbo confermerà la sua presenza solo alla vigilia. Speranze anche dalla Ghergo. ilrestodelcarlino.it

assoluti tamberi iscritto inTamberi is registered for the National Championships. Omodia and Barontini will compete.Twenty-eight athletes from the Marche region will compete this weekend in Florence. Gimbo will confirm his presence only on the eve of the race. Ghergo also has hopes. sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web