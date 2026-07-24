Assicurazione auto cambia tutto per gli italiani | le nuove regole nel ddl

Il governo ha approvato un disegno di legge che introduce nuove regole per le assicurazioni auto in Italia. La normativa modifica le modalità di calcolo dei premi e prevede maggiori trasparenze nelle tariffe. Tra le novità, ci sono misure per ridurre le frodi e semplificare le pratiche di liquidazione. Le nuove disposizioni interesseranno milioni di automobilisti, con l’obiettivo di rendere più chiaro e competitivo il mercato delle assicurazioni Rc auto.

Per milioni di automobilisti italiani potrebbero presto arrivare cambiamenti significativi. Il governo ha infatti deciso di mettere mano a uno dei temi più delicati per chi possiede un veicolo: l’assicurazione Rc auto. L’obiettivo dichiarato è rendere il sistema più equo, contrastare le frodi e ridurre le differenze di prezzo che oggi esistono tra le diverse aree del Paese. Le novità, però, non riguardano soltanto le polizze assicurative. Nel pacchetto approvato dall’esecutivo trovano spazio anche nuove regole per i distributori di carburante e incentivi destinati ad accompagnare la trasformazione della rete verso forme di mobilità considerate più sostenibili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Multe fino a 400 euro. Monopattini, cambia tutto in Italia: le nuove regole

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