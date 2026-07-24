Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti esito entro il 24 agosto 2026 La data stabilita dal Ministero

Il Ministero ha comunicato che le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti per l'anno scolastico 202627 devono essere completate entro il 24 agosto 2026. La nota n. 18007 del 10 luglio 2026 specifica questa data limite, a cui devono conformarsi le procedure di assegnazione e utilizzo del personale docente.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l'a.s. 202627: nella nota n 18007 del 10 luglio 2026 il Ministero ha stabilito la data ultima entro la quale disporre i provvedimenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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