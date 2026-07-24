Giovedì 23 luglio, Battiti Live su Canale 5 ha conquistato il pubblico, risultando il programma più visto della serata. Su Rai 1, la serie televisiva non ha raggiunto risultati significativi, mentre nell'access prime time, La Ruota della Fortuna ha continuato a ottenere buoni ascolti. Reazione a Catena si è confermato leader nel preserale. Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti, con Battiti Live che ha prevalso sugli altri programmi della prima serata.

Battiti Live su Canale 5 è il programma più visto della serata. Nell'access continua la corsa de La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena resta il leader del preserale Canale 5 si aggiudica la sfida degli ascolti digiovedì 23 luglio, grazie aBattiti Live, che si conferma il programma più seguito della prima serata. Su Rai 1, invece, la replica diDoc – Nelle Tue Mani 3non riesce a tenere il passo della concorrenza. Bene anche Zona Bianca che registra un 7,1% di share. La partita dell’access prime timecontinua invece a sorridere aLa Ruota della Fortuna, che conferma il suo momento positivo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti TV giovedì 23 luglio, Battiti Live si prende il prime time: Doc non basta a Rai 1

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