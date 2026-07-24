Nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2026, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Battiti Live conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene.000 spettatori (%) nel primo episodio e.000 spettatori (%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 23 Luglio 2026

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Ascolti TV del 16 luglio Canale5 trionfa con Tim Battiti Live

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