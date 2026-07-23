Ascolti TV Giovedì 23 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di giovedì 23 luglio 2026 mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori e la percentuale di share. Le rilevazioni ufficiali indicano le performance delle principali trasmissioni trasmesse in quella fascia oraria, con dettagli sui numeri di spettatori e le quote di mercato. I dati vengono pubblicati ogni mattina, offrendo un quadro chiaro sui risultati degli ascolti televisivi di quella sera.

Ascolti TV 23 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 23 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri giovedì 23 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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