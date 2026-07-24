La finale dei Mondiali ha dominato gli ascolti televisivi di domenica 19 luglio, mentre su Canale 5 il programma “Racconto di una notte” ha mantenuto un buon seguito. Rai non ha ancora annunciato la programmazione dopo la conclusione di “Chi l’ha visto?”. La vicenda giudiziaria relativa a un caso di reato ha portato a dichiarazioni politiche sulla possibilità di risarcimenti per chi commette un illecito.

Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Gli ascolti tv di giovedì 23 luglio 2026 hanno visto il successo di Canale 5, che con TIM Battiti Live ha conquistato il pubblico estivo e ha vinto la sfida degli ascolti contro Rai 1. Il programma musicale ha registrato 1.928.207 spettatori, pari al 18,7% di share, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della stagione. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti tv di giovedì 23 luglio 2026: Battiti Live vs Doc

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