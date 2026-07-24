ascolti tv del 23 luglio ilary blasi si prende la prima serata

Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 la serata di giovedì 23 luglio di Tim Battiti Live, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniela Battaglia. La trasmissione ha occupato la prima serata, attirando l’attenzione del pubblico televisivo. La conduzione si è svolta in modo fluido, con interventi tra gli artisti e momenti di intrattenimento. La performance musicale si è svolta sul palco allestito per l’evento.

Giovedì 23 luglio in tv ha dominato Ilary Blasi che con Fabio Rovazzi e Daniela Battaglia ha condotto su Canale 5 Tim Battiti Live. Sul palco si sono alternati Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Samurai Jay, LDA, Aka7even, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Welo con Anna Tatangelo, Francesca Michielin, Grelmos, Dolcenera, Federica Abbate, Mew, Petit, Elena D’Elia. Su Rai 1 è andata in onda la replica di Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero che Ilary Blasi non teme per niente e su Rai 2 la replica de Il commissario Rex. Mentre su Rai 3 abbiamo visto Kilimangiaro Estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

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