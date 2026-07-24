Ascolti tv 23 luglio 2026 | Doc Nelle tue mani TIM Battiti Live L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella serata di giovedì 23 luglio 2026, la sfida tra Rai1 e Canale 5 si è conclusa con Rai1 che ha prevalso sugli ascolti di “Doc – Nelle tue mani”. La trasmissione ha ottenuto il maggior numero di spettatori rispetto a “TIM Battiti Live 2026” e agli altri programmi della prima serata. I dati Auditel indicano che i programmi di Rai1 hanno registrato un incremento di audience rispetto ai concorrenti del digitale terrestre. Nessun altro dettaglio sui numeri specifici viene fornito.

Ascolti tv giovedì 23 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Doc – Nelle tue mani ” contro “ TIM Battiti Live 2026 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 23 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto? Rai1: Doc – Nelle tue mani, le repliche della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero hanno interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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