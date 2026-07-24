Artena albanese accoltellato e colpito con chiave inglese | arrestati due connazionali

Mercoledì sera ad Artena, un uomo di 29 anni di origini albanese è stato accoltellato e colpito con una chiave inglese. Due uomini, entrambi albanesi di 20 e 40 anni, sono stati fermati dai carabinieri e arrestati con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta in un'area del centro abitato. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio e da oggetto contundente. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle motivazioni dell’accaduto.

Un’aggressione brutale avvenuta nella serata di mercoledì 22 luglio ad Artena, comune a sud della Capitale. Vittima un 29enne albanese. Due connazionali, di 20 e 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa, in concorso tra loro, di tentato omicidio. Tutti e tre sono residenti in zona. Diverse le segnalazioni che sono sopraggiunte al 112 e che hanno segnalato poco dopo le 20 una violenta lite in via Antonio Gramsci. Secondo quanto ricostruito, la discussione è maturata per futili motivi. Un alterco dove la situazione è degenerata, con il giovane colpito alla testa con l’utensile e poi raggiunto con due fendenti alla schiena inferti con un coltello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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