Arte e turismo la stagione decolla | Sicurezza e qualità dell’offerta Una città a misura di visitatore

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro storico, le strade sono animate da turisti che visitano musei e monumenti. Le guide illustrano con entusiasmo le opere d’arte, mentre i negozi di souvenir e caffetterie registrano un aumento di clienti. Le autorità hanno rafforzato i controlli di sicurezza e migliorato i servizi per garantire un’esperienza più sicura e di qualità. La stagione turistica si sta confermando vivace, con un flusso di visitatori in crescita.

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Franchella Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara e vicepresidente di Ferrara Arte. I suoi sono ruoli strategici nella connessione tra cultura e turismo. Iniziamo dall’impatto delle ultime mostre a Palazzo dei Diamanti. "I risultati sono notevoli e devo quindi fare un ringraziamento per questo esito. All’assessore Marco Gulinelli, al direttore Pietro Di Natale e ai colleghi del consiglio di amministrazione. Su tutti, Vittorio Sgarbi. Ho guardato un po’ di numeri delle ultime tre mostre realizzate: Andy Warhol ha fatto più di 76mila ingressi, Chagall più di 140mila e Mucha 72mila e 500. In circa un anno abbiamo portato a Palazzo dei Diamanti quasi 300mila persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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