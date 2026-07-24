Gli arretrati del nuovo contratto scuola non sono stati versati negli stipendi di luglio, causando delusione tra docenti e personale Ata. Per quest’anno, i docenti riceveranno circa 855 euro, mentre gli Ata circa 633 euro. Questi pagamenti, relativi ad arretrati, sono attesi a partire da agosto. La mancata erogazione ha generato preoccupazione tra il personale scolastico, che sperava di riceverli prima delle ferie estive.

Gli arretrati del nuovo contratto scuola non sono arrivati nello stipendio di luglio, deludendo molti docenti e personale Ata che speravano in un accredito prima delle ferie estive. La conferma è arrivata da NoIPA, che ha chiarito che l’applicazione degli aumenti e la liquidazione delle somme spettanti avverranno nel mese di agosto, attraverso un’emissione speciale. Era una notizia attesa da tutto il comparto Istruzione e Ricerca dopo la firma definitiva del contratto del 1° luglio. L’attesa, però, si è allungata più del previsto e ha alimentato dubbi e preoccupazioni, soprattutto tra chi contava su tempi rapidi per vedere riconosciute in busta paga le somme maturate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Quifinanza.it - Arretrati scuola ad agosto: 855 euro ai docenti e 633 agli Ata, quando arrivano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aumenti e arretrati docenti e ATA, ok del governo: quando arriveranno

Notizie e thread social correlati

Stipendi scuola, ad agosto arrivano aumenti e arretrati del Ccnl: gli importi per docenti e AtaGli aumenti e gli arretrati del Ccnl scuola per il triennio 2025-2027 saranno accreditati con il cedolino di agosto 2026.

Contratto Scuola 2025-2027, via libera del Consiglio dei Ministri agli aumenti: 143 euro ai docenti e 107 agli ATA, in arrivo anche gli arretrati. Le parole di ValditaraIl Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

Temi più discussi: Aumenti e arretrati stipendio docenti e ATA, disponibili ad agosto. TESTO accordo economico in Gazzetta Ufficiale; Arretrati scuola, quando arrivano? La nota NoiPa fa chiarezza: le date possibili; Aumenti e arretrati ad agosto: docenti 998 euro e ATA 740 euro. Tabelle dettagliate per ordine e anzianità. Testo in Gazzetta Ufficiale (PDF); Stipendi insegnanti, ad agosto arrivano arretrati e aumenti medi fino a 137 euro: le tabelle ufficiali.

Doppio accredito ad agosto su NoiPA per docenti e personale ATA: in arrivo aumenti e arretrati contrattuali. Scopri tutti i dettagli e le cifre stimate: #Scuola #NoiPA #Stipendio #Economia x.com

Stipendi docenti, aumenti e arretrati ad agosto 2026: fino a 1.200 euro lordi, ma i 143 euro non spettano subito a tuttiPer il personale scolastico agosto porterà due novità: l’adeguamento dello stipendio e il pagamento degli arretrati maturati con il nuovo contratto. Le cifre, però, non saranno identiche per ogni ... alphabetcity.it

Aumenti e arretrati scuola sul portale NoiPA: doppio accredito in arrivo ad agosto, ma gli importi non saranno per tutti ugualiNoiPA accredita ad agosto 2026 gli aumenti del CCNL Scuola e gli arretrati con emissione speciale. Tabelle dettagliate per docenti e ATA. it.benzinga.com