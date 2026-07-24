Il 22 luglio 2026, due pattuglie RPC di Firenze, impegnate in controlli straordinari nel territorio aretino, hanno arrestato un extracomunitario vicino a Campo di Marte. L’uomo è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. La sostanza è stata sequestrata e l’arrestato portato in commissariato per le procedure di rito.

Arezzo, 24 luglio 2026 – In data 22 luglio del 2026, due equipaggi RPC di Firenze impiegati nel servizio straordinario di controllo del territorio della Questura di Arezzo procedevano all’arresto di un cittadino extracomunitario nei pressi di Campo di Marte per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, durante i controlli effettuati dal personale operante nei pressi di Campo di Marte, zona segnalata per la presenza di consumatori e spacciatori, veniva notato un uomo, che alla vista degli operatori prelevava dagli slip un calzino e lo lasciava dietro alcune auto in sosta. A quel punto gli operatori recuperavano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato dalla polizia durante i servizi straordinari di controllo del territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma - Servizio straordinario, blitz della polizia: tre arresti

Notizie e thread social correlati

Foggia e Provincia: nel mese di aprile effettuate 11 operazioni ad Alto Impatto e 54 servizi straordinari di controllo del territorioNel mese di aprile, la polizia locale ha condotto in totale 11 operazioni ad Alto Impatto e ha svolto 54 servizi straordinari di controllo del...

Foggia e Provincia: nel mese di giugno effettuate 10 operazioni ad Alto Impatto e 66 servizi straordinari di controllo del territorioNel mese di giugno, a Foggia e provincia sono state condotte 10 operazioni ad Alto Impatto e 66 servizi straordinari di controllo del territorio.

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Fakir Abderrahim morto durante l'arresto, i familiari: Aveva le gambe dei poliziotti sul collo e gridava aiuto | VIDEO; Bologna: un uomo muore durante un intervento della polizia; Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro.

Arrestato dalla polizia durante i servizi straordinari di controllo del territorioQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it

#Bologna Morto durante l’arresto. La polizia ha fatto sapere di aver inviato in Procura le immagini della bodycam degli agenti. Accertamenti anche da parte della Ausl, sull’intervento del 118. La famiglia del 43enne chiede la verità. x.com

Abusi sessuali sulla ragazzina, arrestato alla Stazione Centrale di NapoliNell’ambito dei servizi disposti dalla Polizia di Stato in piazza Garibaldi e presso la Stazione Centrale di Napoli, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del Reparto ... internapoli.it