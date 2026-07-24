Arrestato dalla Guardia di Finanza corriere della droga sull’autostrada Roma-Civitavecchia Al seguito aveva oltre 6 etti di droga tra hashish e marijuana

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato sulla A12, tra Roma e Civitavecchia, dalla Guardia di Finanza. Durante un controllo, i militari hanno trovato a bordo dell'auto più di 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana. L’individuo è stato portato in caserma e dichiarato in arresto. La droga è stata sequestrata. Le autorità proseguono le indagini per approfondire eventuali collegamenti e altri dettagli relativi all’operazione.