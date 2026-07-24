Arrestato con una pistola clandestina 38enne lascia il carcere

Un uomo di 38 anni è stato arrestato ieri con una pistola clandestina e oggi è stato scarcerato dopo l’udienza di convalida. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine, durante il quale è stata trovata l’arma. La convalida dell’arresto ha portato alla scarcerazione dell’uomo, che ora dovrà rispondere di possesso illegale di arma da fuoco. La vicenda si è conclusa con la sua liberazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa con la scarcerazione l’udienza di convalida per Martino G., 38enne di Benevento, arrestato ieri, giovedì 23 luglio 2026, dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano dopo il rinvenimento, durante una perquisizione domiciliare, di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e 24 proiettili, tre dei quali inseriti nell’arma, che risultava carica. Dopo l’arresto, il pubblico ministero aveva disposto la custodia in carcere. Nella giornata di oggi si è svolta l’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Benevento, dottoressa Amoruso. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha ritenuto non necessaria la permanenza in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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