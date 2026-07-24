Arisa sfoggia il bikini più cool dell' estate | il look è da copiare

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arisa ha condiviso alcuni scatti sui social mentre si rilassa in spiaggia, indossando un bikini. La cantante ha trascorso l’estate tra concerti, nuovi progetti e momenti di relax al mare. I foto mostrano il look estivo, che ha attirato l’attenzione di alcuni follower. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle sue attività o sui progetti futuri.

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L'estate di Arisa scorre tra concerti, nuovi progetti e qualche meritata pausa sotto il sole. La cantante, che negli ultimi mesi è stata protagonista di una stagione ricca di musica, ha trovato il tempo per concedersi qualche ora di relax al mare e ha condiviso alcuni scatti con i suoi follower. A catturare l'attenzione, oltre al suo sorriso, è stato soprattutto il bikini scelto per l'occasione: un modello moderno, luminoso e perfettamente in linea con le tendenze della stagione. Un'estate ricca di musica. Per Arisa è un periodo particolarmente intenso. Dopo i recenti impegni musicali, continua a portare la sua musica in giro per l'Italia con il tour estivo, alternando concerti e appuntamenti dal vivo che la vedono protagonista davanti a migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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