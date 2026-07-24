Domenica 26 luglio alle 21, nel giardino del Villone Puccini a Pistoia, si terrà un concerto di arie liriche interpretate dal gruppo di accompagnamento della Filarmonica Borgognoni, diretto dal maestro Carlo Cini. La serata prevede un repertorio di brani operistici, eseguiti all'aperto in un contesto immerso nel verde. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Opera protagonista domenica 26 luglio, alle 21, nel giardino del Villone Puccini (Pistoia), con il concerto " Arie liriche al Villone " del gruppo di accompagnamento della Filarmonica Borgognoni, diretta dal maestro Carlo Cini. Quest’anno sarà la terza edizione dell’evento, a conferma del gradimento e della partecipazione che il pubblico ha dimostrato nei due anni precedenti, cogliendo l’occasione per vivere un momento all’aperto con alcune delle arie più celebri della tradizione italiana e internazionale. Tra le novità la presenza, tra i musicisti, del Quintetto Amena (in foto), ensemble cameristico di clarinetti nato in seno alla Filarmonica e l’interpretazione affidata per la prima volta a una voce maschile, quella del baritono argentino Ricardo Crapton. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arie liriche al Villone Puccini. Con la Filarmonica Borgognoni

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