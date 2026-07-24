Durante i festeggiamenti del Carnevale, Burlamacco ha fatto una battuta rivolta a Panariello. La conversazione si è diffusa tra le persone presenti, diventando uno dei temi più discussi della stagione estiva nella località. La scena è avvenuta nella Cittadella e ha attirato l’attenzione dei partecipanti, che hanno commentato l’episodio tra loro. La battuta ha generato un certo interesse tra i presenti, diventando parte delle conversazioni estive della zona.

Una ventata di “Aria fresca“ in Cittadella? Eccolo qui il gossip dell’estate viareggina, che fugge come coriandolo dalle finestre socchiuse del Municipio, vola sotto l’ombrellone e si appiccica nelle chiacchiere di questi giorni afosi. Nel toto-Fondazione è entrato dalla porta principale Giorgio Panariello: l’attore, istrione da palcoscenico – che dalla Versilia, ha cominciato la sua ascesa artistica – sarebbe (così si sussurra) il candidato per la presidenza del Carnevale. Il corteggiamento della sindaca Sara Grilli pare che in queste settimane sia stato serratissimo, e lui – impegnato in giro per l’Italia con il tour teatrale “E se domani.“ che il 19 e 26 agosto farà doppia tappa alla “Versiliana“ – avrebbe preso un po’ di tempo per pensarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Aria fresca“ al Carnevale? Burlamacco tenta Panariello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo, ondata di caldo al picco nel weekend: poi possibile svolta con temporali e aria più frescaUn'ondata di caldo intenso sta interessando l’Italia da metà giugno e raggiungerà il suo massimo tra sabato e lunedì.

Leggi anche: Meteo, l’anticiclone cede: arrivano temporali e aria più fresca

Argomenti più discussi: Aria fresca al Carnevale? Burlamacco tenta Panariello; Arriva il ribaltone termico, ultima fiammata poi giù le temperature: le previsioni meteo; Caldo in ritirata su Roma e Lazio: aria fresca dalla Norvegia, poi nuova ondata ad agosto.

Aria fresca al Carnevale? Burlamacco tenta PanarielloSerrato corteggiamento della sindaca Grilli, che lo vorrebbe alla guida della Fondazione. E lui? Impegnato con il tour teatrale, si sussurra che abbia preso del tempo per pensarci . . lanazione.it