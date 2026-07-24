Le comunità locali dell’Argentina si oppongono alla corsa all’oro nella regione delle Ande. Per raggiungere la miniera di Veladero, situata nella Cordigliera, bisogna percorrere più di 200 chilometri di strade asfaltate e sentieri sterrati di ghiaia e terra battuta. Lungo il tragitto, sono presenti numerosi insediamenti e percorsi di accesso alle aree minerarie. Nessuna informazione sulle eventuali azioni di protesta o interventi delle autorità.

Federico Piana - Città del Vaticano Da San José de Jáchal per arrivare alla miniera d’oro di Veladero, nella Cordigliera delle Ande, si devono percorrere oltre 200 chilometri di strade asfaltate e sentieri sterrati fatti di ghiaia e terra battuta. Bisogna coprire un dislivello che va dai 1.100 metri del capoluogo del dipartimento di Jáchal fino agli oltre 4.000 metri di uno dei siti estrattivi più problematici di tutta l’Argentina. I minatori che lavorano a Veladero non vivono nei pressi della miniera. Ogni mattina, prima dell’alba, numerosi pullman e minibus, organizzati dalla compagnia proprietaria del sito, li prelevano da San José de... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Argentina, l'impegno delle comunità locali contro la devastante corsa all'oro

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