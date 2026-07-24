Le nuove maglie dell'Arezzo calcio sono state presentate ieri sera. La divisa presenta un cavallino al centro e una tonalità rossa che richiama il Perugia. La squadra disputerà la sua prima stagione in serie B dal 2007. La scelta dei colori e del design ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche o commenti ufficiali.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Sono state svelate ieri sera le nuove divise dell’ Arezzo calcio. Maglie speciali, perché vestiranno la prima stagione in serie B della squadra amaranto dal 2007 a oggi. Lo sponsor tecnico, come negli anni scorsi, è Rever, il marchio romano di abbigliamento sportivo della vicepresidente dell’Arezzo Francesca Manzo, figlia del presidente Guglielmo. Il primo impatto non ha soddisfatto una parte consistente di tifosi che hanno contestato soprattutto il colore amaranto, che forse per effetto delle luci, appare particolarmente chiaro, quasi rosso. Un particolare che già quattro stagioni, nel 2022-23, fa spinse la Rever a cambiare le divise con inserti rossi che “sembrano quelle del Perugia ” come scrisse qualcuno sui social: modificate regalarono la promozione in C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, la nuova maglia divide tra pro e contro. Cavallino al centro e “rosso Perugia”

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