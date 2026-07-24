Ardea sbanca al SuperEnalotto | vinti 26mila euro

Nel concorso del 23 luglio 2026, un biglietto venduto in una località della regione Lazio ha centrato un premio di 26.000 euro con una giocata di quinta categoria al SuperEnalotto. La schedina vincente ha realizzato la combinazione necessaria per il “5”. Nessun altro premio superiore è stato assegnato in quella estrazione. La notizia è stata riportata da Agipronews.

Ardea, 24 luglio 2026 – Lazio protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 23 luglio 2026 nella Regione è stato centrato un “5” da 26.640,08 euro. La vincita è stata realizzata presso il “Tabacchi Anna”, in Via Napoli 166 ad Ardea, in provincia di Roma. Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, nel Lazio, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – si conferma a 2,1 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti. Sul fronte SuperEnalotto, la spesa registrata nella regione nel corso del 2025 ammonta a 4,87 milioni di euro: il dato è molto più basso rispetto all’anno precedente, perché occorre calcolare la vincita – la più alta dell’anno – centrata il 20 marzo a Roma, dove è stato realizzato un “6” da 88,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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