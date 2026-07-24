A Massa ha ospitato un evento dedicato alla pace con voli di aquiloni e la presenza della Flotilla al largo. L’iniziativa si è svolta nel fine settimana, con attività sulla spiaggia sabato e domenica. Sono state organizzate dimostrazioni di aquiloni e testimonianze legate alla situazione a Gaza. L’evento ha coinvolto partecipanti locali e ospiti, con lo scopo di promuovere sensibilizzazione e solidarietà.

Aquiloni in volo e la Flotilla al largo. Marina di Massa torna a far sentire la propria voce per la pace. Sabato 1 e domenica 2 agosto la spiaggia dell’ex Torre Fiat, oggi Torre Marina, farà da cornice alla 2ª edizione di ’Aquiloni per Gaza’, la manifestazione che punta a mantenere alta l’attenzione sulla tragedia che continua a consumarsi a Gaza, tra dibattiti, musica, laboratori, spettacoli e testimonianze. Il momento più atteso sarà proprio il volo degli aquiloni in concomitanza con il passaggio di alcune imbarcazioni della Floilla con bandiera palestinese. L’iniziativa coinvolgerà decine di associazioni del territorio e porterà sul litorale apuano ospiti italiani e internazionali, con collegamenti anche dalla Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ’Aquiloni per Gaza’ tra spettacoli e testimonianze

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