Il caldo non molla la presa e a Corsico c’è uno spazio fresco dove socializzare, leggere e giocare. L’idea nasce dalla sinergia tra il Comune di Corsico e Asst Rhodense: il Comune ha proposto l’iniziativa, subito accolta da Asst Rhodense e sviluppata in pochi giorni. Uno spazio di socializzazione per trascorrere le calde giornate estive in un luogo fresco, sempre climatizzato, dove leggere un libro, sfogliare una rivista, stimolare le funzioni cognitive con parole crociate e giochi per esercitare la memoria, ma anche un punto di incontro tra generazioni e di sensibilizzazione sul tema salute, con gli infermieri che dedicheranno dei momenti all’educazione sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apre la saletta di comunità. Luogo per sconfiggere l’afa e stare (insieme) al fresco

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