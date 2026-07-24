Anziani costretti a lavarsi fuori casa | Miasmi della fogna dalla doccia

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due anziani sono stati costretti a lavarsi fuori casa a causa di miasmi provenienti dalla doccia. La figlia riferisce che il loro appartamento, di proprietà comunale e affittato a canone concordato, presenta problemi di infiltrazioni e cattivi odori. La coppia, residente da molti anni nello stesso alloggio, non riesce più a usare la doccia normalmente. La figlia sottolinea che poter fare il bagno in casa dovrebbe essere una condizione normale, non una lotta.

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di Laura Valdesi "Garantire a due persone anziane la possibilità di lavarsi nella propria abitazione dovrebbe essere una condizione normale e non una battaglia da affrontare", dice la figlia di una coppia che abita da lungo tempo in un appartamento di proprietà del Comune, locato a canone concordato. Parole che in questo scorcio di stagione, con le temperature che veleggiano costantemente sopra i 30 gradi e ben oltre, fanno venire i brividi. Perché potersi fare la doccia e rinfrescare rappresenta uno dei momenti più belli della giornata, oltre alla valenza igienico-sanitaria. "C’è un problema che va avanti dall’estate 2023, nonostante le ripetute sollecitazioni, non è ancora stato risolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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