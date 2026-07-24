Antiquarium del Celio progetto in acciaio e vetro dopo 80 anni di abbandono No di Italia Nostra e polemiche | Un abominio

Dopo 80 anni di abbandono, è stata inaugurata una nuova struttura in vetro e acciaio sull’Antiquarium del Celio, situato di fronte al Palatino. Il progetto ha sollevato proteste da parte di Italia Nostra, che lo ha definito un “abominio”. La realizzazione prevede un edificio moderno che si inserisce nel paesaggio storico, generando critiche e polemiche tra gli attivisti, mentre l’architetto ha descritto l’intervento come un segnale di modernità.

Una struttura in vetro e acciaio sul colle del Celio, di fronte al Palatino: è «il segnale di modernità», come lo ha definito l’architetto della Sovrintendenza Federico Gigli, ascoltato mercoledì nella commissione Giubileo-Pnrr del I Municipio, che contraddistingue l’intervento di recupero dell’Antiquarium, finanziato con 10 milioni del Pnrr-Caput Mundi. L’edificio originario per come si presenta nella configurazione attuale risale alla fine degli anni Venti come ampliamento di una costruzione precedente attraverso una serie di volumi aggiunti l’uno all’altro. Negli anni Trenta, a causa dei lavori della metro B, ha subìto danni pesanti... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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