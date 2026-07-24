anticrimine 3 avvisi orali e 5 ammonimenti dalla questura

Nelle ultime settimane, la Questura di Arezzo ha emesso tre avvisi orali e cinque ammonimenti. La Divisione Polizia Anticrimine ha intensificato l’attività di prevenzione, applicando misure di tutela personale previste dalla legge. Questi provvedimenti sono stati adottati per contrastare fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza pubblica. La polizia ha agito in modo mirato, concentrandosi su soggetti ritenuti a rischio.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Nelle ultime settimane la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Arezzo ha ulteriormente intensificato l'attività di prevenzione, finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità e alla tutela della sicurezza pubblica, attraverso l'adozione di misure di prevenzione personali previste dalla normativa vigente. L'attività svolta si inserisce nel più ampio impegno della Questura di Arezzo volto a garantire un'efficace azione di prevenzione attraverso un costante monitoraggio del territorio e l'impiego degli strumenti previsti dall'ordinamento per contrastare ogni forma di pericolosità sociale, contribuendo a rafforzare i livelli di sicurezza della comunità provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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