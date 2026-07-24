Anticiclone africano in rimonta | Italia verso caldo intenso e picchi da record

Un anticiclone africano si sta rafforzando, portando condizioni di caldo intenso in Italia. La massa d’aria calda si muove dalla Spagna e dalla Francia verso il nostro paese, portando sole e afa crescente. Le temperature si avvicinano ai 40 gradi, con picchi previsti nelle zone più colpite. La perturbazione subtropicale sta determinando un aumento delle temperature e condizioni di grande caldo su gran parte del territorio.

Roma - La nuova spinta subtropicale interesserà prima Spagna e Francia, poi anche l’Italia, con sole prevalente, afa crescente e valori vicini ai 40 gradi. La tregua dal caldo intenso potrebbe avere i giorni contati. Le ultime proiezioni confermano una nuova espansione dell’anticiclone africano verso l’Europa centro-occidentale, con effetti destinati a coinvolgere anche l’Italia tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Secondo la tendenza dell’Aeronautica Militare, nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto è attesa un’anomalia positiva della pressione, collegata a una massa d’aria più calda di origine subtropicale africana, in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centro-meridionale, Italia compresa Meteo Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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TEMPORALI Poi CALDO Africano! 38°C In Arrivo – Pillole METEO

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