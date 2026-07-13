Un'onda di caldo intenso, causata dall'anticiclone africano, sta interessando l'Italia. Tra domani e giovedì 16, le temperature potrebbero superare i 40 gradi in diverse regioni, con massimi di 42 in Sardegna. Le temperature sono attese essere fino a 8 gradi sopra la media stagionale. Questa è la terza ondata di caldo di questa stagione, causata dall'anticiclone che si sta spostando sulla Penisola.

L'anticiclone subtropicale africano è pronto a tornare risalendo la Penisola: settimana rovente e temperature fino a 8 gradi oltre la media. Solo in Sardegna sono attesi picchi fino a 42 gradi. Intanto, nel Milanese, un uomo di 60 è morto annegato nel Ticino, mentre un giovane 28enne è stato trascin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caldo record, in arrivo 3° ondata dell'anticiclone africano: in Italia attesi picchi di oltre 40° tra domani e giovedì 16

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Caldo africano, seconda ondata in arrivo a giugno: temperature oltre 40 gradi (anche al Nord)

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